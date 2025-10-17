Sortie nature en famille Centre Socio Culturel Airvault

Une sortie nature est proposée à Guesnes de 9 h 30 à 13 h 30, avec le Relais Petite Enfance. Un transport en mini bus est possible avec le Centre Socio Culturel. Rendez-vous au Centre Socio Culturel au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Prévoir un pique-nique. Réservations au 05 49 64 73 10. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

