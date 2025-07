Sortie nature en famille : les petites bêtes de l’eau Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Sortie nature en famille : les petites bêtes de l’eau Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 09:30 – 11:15

Gratuit : non 15 € pour un enfant et son accompagnateur Tout public, En famille

Entre observations naturalistes, jeux collectifs et bricolages, laissez-vous surprendre par les petites bêtes de l’eau du bord de l’Erdre et découvrez les milieux aquatiques de Nantes !Réservations nécessaires auprès de l’animatrice : Marine au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.frTarif : 15€ pour un duo enfant et son accompagnateurDurée : 1h45

Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-les-petites-betes-de-leau/