Sortie nature en famille : Musique verte ! Parc Beaulieu (crapa) Nantes

Sortie nature en famille : Musique verte ! Parc Beaulieu (crapa) Nantes jeudi 17 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-17 09:30 – 11:15

Gratuit : non 15 € pour un enfant et son accompagnateur Tout public, En famille

Faisons de la musique avec des éléments de la nature, fabriquons des instruments de musique avec des plantes et du bois au parc du CRAPA, à Beaulieu !Réservations nécessaires auprès de l’animatrice : Marine au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.frTarif : 15€ pour un duo enfant et son accompagnateurDurée 1h45

Parc Beaulieu (crapa) Nantes 44021

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-famille-musique-verte-nature/