SORTIE NATURE EN FAMILLE

Ornans Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-09

Venez profiter d’un moment en forêt en famille pour découvrir les animaux qui y vivent, faire des jeux, créé des objets miniature en bois et connecter avec la nature qui nous entoure ! Activité ouverte aux parents avec enfants de 3 à 6 ans. Places restreintes, réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 65 04 01 limacherjeanjacques@gmail.com

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English : SORTIE NATURE EN FAMILLE

L’événement SORTIE NATURE EN FAMILLE Ornans a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON