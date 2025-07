SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE ET PIQUE-NIQUE parking du proxy Mont Lozère et Goulet

Expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par un pique-nique tiré du sac et se poursuivra par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.

Durée 2h30 I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis

Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour

Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com

English :

A soothing experience in the heart of nature. The evening begins with a picnic and continues with a nature walk at dusk, to meet the discreet inhabitants of the forest.

Duration: 2h30 I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dog allowed

Bring walking shoes, water and a torch for the return journey

Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8

German :

Beruhigendes Erlebnis inmitten der Natur. Der Abend beginnt mit einem Picknick aus dem Rucksack und wird mit einem naturkundlichen Spaziergang in der Abenddämmerung fortgesetzt, bei dem Sie die diskreten Bewohner des Waldes kennenlernen.

Dauer: 2,5 Stunden I Ort: Bois de la Loubière I Für alle Altersgruppen, Hunde erlaubt

Wanderschuhe, Wasser und eine Lampe für den Rückweg mitbringen

Preis: 12 ? ab 8 Jahren und kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Italiano :

Un’esperienza rilassante nel cuore della natura. La serata inizia con un picnic e prosegue con una passeggiata nella natura al tramonto, per incontrare i discreti abitanti della foresta.

Durata: 2h30 I Luogo: Bois de la Loubière I Aperto a tutti, cani benvenuti

Portare scarpe da trekking, acqua e una torcia per il ritorno

Prezzo: 12? per i bambini a partire dagli 8 anni e gratis per i bambini sotto gli 8 anni

Espanol :

Una experiencia relajante en plena naturaleza. La velada comienza con un picnic para llevar y continúa con un paseo por la naturaleza al atardecer, para conocer a los discretos habitantes del bosque.

Duración: 2h30 I Lugar: Bois de la Loubière I Abierto a todos, se admiten perros

Lleve calzado para caminar, agua y una linterna para el camino de vuelta

Precio: 12? para los niños a partir de 8 años y gratuito para los menores de 8 años

