SORTIE NATURE EN FORÊT FAUNE, FLORE AU CRÉPUSCULE parking du proxy Mont Lozère et Goulet

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 17:30:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

Une expérience apaisante en pleine nature. La soirée débute par une balade naturaliste au crépuscule, à la rencontre des habitants discrets de la forêt.

Durée 2h I Lieu Bois de la Loubière I Tout public, chien admis. Prévoir chaussures de marche, eau, lampe pour le retour

Tarif 12€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans

parking du proxy Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com

English :

A soothing experience in the heart of nature. The evening begins with a nature walk at dusk, to meet the discreet inhabitants of the forest.

Duration: 2h I Location: Bois de la Loubière I Open to all, dogs welcome. Bring walking shoes, water and a torch for the return journey

Price: 12? for children aged 8 and over, free for children under 8

German :

Ein beruhigendes Erlebnis inmitten der Natur. Der Abend beginnt mit einem naturkundlichen Spaziergang in der Abenddämmerung, bei dem Sie die diskreten Bewohner des Waldes kennenlernen.

Dauer: 2 Stunden I Ort: Bois de la Loubière I Für alle Altersgruppen, Hunde erlaubt. Wanderschuhe, Wasser und eine Lampe für den Rückweg mitbringen

Preis: 12 ? ab 8 Jahren und kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Italiano :

Un’esperienza rilassante nel cuore della natura. La serata inizia con una passeggiata nella natura al crepuscolo, per incontrare i discreti abitanti della foresta.

Durata: 2 ore I Luogo: Bois de la Loubière I Aperto a tutti, cani benvenuti. Portare scarpe da trekking, acqua e una torcia per il ritorno

Prezzo: 12? per i bambini a partire dagli 8 anni e gratis per i bambini sotto gli 8 anni

Espanol :

Una experiencia relajante en plena naturaleza. La velada comienza con un paseo por la naturaleza al atardecer, para conocer a los discretos habitantes del bosque.

Duración: 2 horas I Lugar: Bois de la Loubière I Abierto a todos, se admiten perros. Lleve calzado para caminar, agua y una linterna para el camino de vuelta

Precio: 12? para los niños a partir de 8 años y gratuito para los menores de 8 años

