Sortie nature En quête d'indices Maison du Parc du Haut Jura Lajoux jeudi 26 février 2026.
Gratuit
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
Le jeudi 26 février de 14h30 à 16h30
La faune se fait souvent discrète, parfois même invisible. Alors comment savoir quelles espèces peuplent les forêts du Jura ou fréquentent les prairies d’altitude ? Suivez notre guide-détective, chargé de mission au Parc il vous dévoilera les secrets de la vie sauvage et vous apprendra à repérer les indices laissés par les mammifères, oiseaux et insectes autour de nous.
Age minimum 6 ans
Durée 2h
Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens interdits .
