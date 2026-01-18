Sortie nature En quête d’indices Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Sortie nature En quête d’indices

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-26

Le jeudi 26 février de 14h30 à 16h30

La faune se fait souvent discrète, parfois même invisible. Alors comment savoir quelles espèces peuplent les forêts du Jura ou fréquentent les prairies d’altitude ? Suivez notre guide-détective, chargé de mission au Parc il vous dévoilera les secrets de la vie sauvage et vous apprendra à repérer les indices laissés par les mammifères, oiseaux et insectes autour de nous.

Age minimum 6 ans

Durée 2h

Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche ou raquettes en fonction de l’enneigement Chiens interdits .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

