Sortie « Nature en Ville » Saulieu lundi 21 juillet 2025.

Saulieu Côte-d’Or

10:00:00

12:00:00

2025-07-21

Les sorties nature de Jérémy, ça continue l’été… on vous donne rendez-vous lundi 21 juillet dès 10h pour une exploration de la nature au cœur de la ville ! On pense souvent que la nature est absente des villes…On parie ? Jérémy vous invite à observer plantes et petites bêtes, habitants discrets de nos rues. .

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr

