Sortie nature en ville Sélestat

Sortie nature en ville Sélestat mercredi 1 octobre 2025.

Sortie nature en ville

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Au cours d’une balade dans le quartier des maraichers, partez à la découverte de la nature en plein cœur de la ville

Verger urbain, espaces renaturés…Sélestat regorge de secrets pour permettre aux animaux de circuler en toute discrétion. Au cours d’une balade dans le quartier des maraichers, partez à la découverte de la nature en plein cœur de la ville. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Take a stroll through the market gardeners’ district and discover nature right in the heart of the city

German :

Entdecken Sie bei einem Spaziergang durch das Viertel der Gemüsebauern die Natur im Herzen der Stadt

Italiano :

Passeggiate nel quartiere degli orti e scoprite la natura nel cuore della città

Espanol :

Pasee por el barrio de las huertas y descubra la naturaleza en pleno centro de la ciudad

