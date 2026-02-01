Sortie nature enfant 6-12 ans faune des bois, traces et indices Parking du Bois du Hénan Névez

Sortie nature enfant 6-12 ans faune des bois, traces et indices

Parking du Bois du Hénan Le Hénan Névez Finistère

2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Balade nature à la découverte de traces et indices, de la faune des bois.

À la recherche des animaux, petits et grands, qui peuplent nos forêts bretonnes, les enfants découvrent les indices de leur présence. Suivre les empreintes, étudier des plumes, observer des restes de repas sont autant de pistes à suivre,

pour entrevoir la richesse de la biodiversité de nos forêts.

Ces animations sont spécialement destinées aux enfants, qui doivent être accompagnés par un parent.

Âge minimum conseillé 6-12 ans.

Sur réservation à l’Office de Tourisme .

+33 2 98 06 87 90

