Saint-Martin-aux-Buneaux

Sortie nature Enquête de la mer

Aire de jeux -Plage des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Un phénomène mystérieux s’est produit sur la plage! En famille ou entre amis, menez l’enquête pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette histoire rocambolesque!

Prévoir une lampe torche et des chaussures de randonnée.

De 18h à 22h, RDV devant l’aire de jeux de la plage des petites Dalles.

Animé par Entre terre et merveilles et on n’a jamais fini de rêver .

Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Aire de jeux -Plage des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature Enquête de la mer

L’événement Sortie nature Enquête de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre