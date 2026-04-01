Sortie nature Entre landes et forêt Néant-sur-Yvel
Sortie nature Entre landes et forêt Néant-sur-Yvel samedi 18 avril 2026.
Néant-sur-Yvel
Sortie nature Entre landes et forêt
Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Nous vous invitons à découvrir un espace naturel un peu caché qui abrite une grande biodiversité. Accompagné d’un animateur, vous découvrirez la richesse de ce site, de son patrimoine et de sa nature insoupçonnée, au fil d’une balade rythmée par le chant des oiseaux, des landes et des forêts !
De 10h à 12h. Sur inscription. .
Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie nature Entre landes et forêt Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-03-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande