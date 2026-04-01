Néant-sur-Yvel

Sortie nature Entre landes et forêt

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Nous vous invitons à découvrir un espace naturel un peu caché qui abrite une grande biodiversité. Accompagné d’un animateur, vous découvrirez la richesse de ce site, de son patrimoine et de sa nature insoupçonnée, au fil d’une balade rythmée par le chant des oiseaux, des landes et des forêts !

De 10h à 12h. Sur inscription. .

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie nature Entre landes et forêt Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-03-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande