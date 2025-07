Sortie nature « Entre Vignes et Nature » Avensan

samedi 25 octobre 2025

Sortie nature « Entre Vignes et Nature »

Parking de la l’église Avensan Gironde

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

La balade « Entre Vignes et Nature » vous invitera à découvrir la richesse insoupçonnée des écosystèmes présents dans et autour des vignobles. Loin de se limiter aux ceps de vigne, ces paysages sont de véritables refuges pour la faune et la flore, essentiels à l’équilibre de la biodiversité locale À travers une promenade immersive, vous explorerez la cohabitation entre l’activité viticole et la nature, tout en comprenant les enjeux environnementaux liés à la culture de la vigne. .

Parking de la l’église Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

