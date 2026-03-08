Sortie nature et découvertes Lussat

Sortie nature et découvertes

Route de l’Étang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-20 2026-10-27

Equipés de jumelles et accompagnés d’une animatrice nature, partez à la découverte de l’histoire du patrimoine naturel remarquable de l’étang des Landes et de ses espèces animales et végétales caractéristiques. .

Route de l’Étang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60

English : Sortie nature et découvertes

