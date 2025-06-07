Sortie nature et musique des plantes dans le bois du château de La Rochefoucauld Place du Champ de Foire La Rochefoucauld-en-Angoumois

Place du Champ de Foire Lieu de RDV La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

2025-06-07 2025-07-12 2025-08-22 2025-09-07

Promenade sylvestre dans le bois du Château de La Rochefoucauld, accompagné d’un guide herboriste.

Place du Champ de Foire Lieu de RDV La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

English :

A woodland walk in the woods around the Château de La Rochefoucauld, accompanied by a herbalist guide.

German :

Waldspaziergang durch den Wald des Schlosses La Rochefoucauld, begleitet von einem Kräuterführer.

Italiano :

Una passeggiata nei boschi intorno al Castello di La Rochefoucauld, accompagnati da una guida erboristica.

Espanol :

Un paseo por los bosques que rodean el castillo de La Rochefoucauld, acompañado por un guía herborista.

L’événement Sortie nature et musique des plantes dans le bois du château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord