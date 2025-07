Sortie nature Étangs et biodiversité La Chaise

Sortie nature Étangs et biodiversité La Chaise mercredi 16 juillet 2025.

Sortie nature Étangs et biodiversité

Etang de la Pièce au Lard La Chaise Aube

Envie d’en apprendre plus sur les petites espèces qui peuplent nos mares et nos étangs ? Cette sortie nature proposée par le CPIE est faite pour vous !

Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes… Ces milieux humides n’auront plus aucun secret pour vous !

Si vous souhaitez participer, pensez à réserver et à prévoir une tenue adaptée. .

Etang de la Pièce au Lard La Chaise 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr

