Sortie Nature Explorateurs en Herbe Parking à proximité du Tennis Club d’Angoulins Angoulins 1 août 2025 10:30

Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

Embarquez dans une exploration de la flore du Marais d’Angoulins. Ouvrez vos yeux ! Au ras du sol ou en levant la tête, partez en quête des végétaux au capacités étonnantes.

Approche ludique (5+).

Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com

English :

Embark on an exploration of the flora of the Marais d’Angoulins. Open your eyes! At ground level or looking up, set off in search of plants with astonishing abilities.

Fun approach (5+).

German :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Flora des Marais d’Angoulins. Öffnen Sie Ihre Augen! Gehen Sie in Bodennähe oder mit erhobenem Kopf auf die Suche nach Pflanzen mit erstaunlichen Fähigkeiten.

Spielerischer Ansatz (5+).

Italiano :

Partite alla scoperta della flora del Marais d’Angoulins. Tenete gli occhi aperti! A livello del suolo o guardando in alto, partite alla ricerca di piante dalle capacità sorprendenti.

Approccio divertente (5+).

Espanol :

Embárquese en la exploración de la flora del Marais d’Angoulins. Mantenga los ojos bien abiertos A ras de suelo o mirando hacia arriba, sal en busca de plantas con capacidades asombrosas.

Enfoque lúdico (5+).

