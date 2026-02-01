Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers Rue du Quai Talard Lanvallay
Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers Rue du Quai Talard Lanvallay mercredi 25 février 2026.
Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers
Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, ça va siffler, claquer et voler.
Balade champêtre, idéale en famille !
Lieux de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire.
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .
Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers Lanvallay a été mis à jour le 2026-02-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme