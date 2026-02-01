Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers Rue du Quai Talard Lanvallay

Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers

Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d'Armor

2026-02-25 14:00:00

2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, ça va siffler, claquer et voler.

Balade champêtre, idéale en famille !

Lieux de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire.

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .

Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

