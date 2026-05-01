Sortie nature Fais parler ton arbre Maison du Clément Belles-Forêts

Belles-Forêts

Sortie nature Fais parler ton arbre

Maison du Clément 36 rue des colombages Belles-Forêts Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Et si les arbres pouvaient raconter leur histoire ? Nous vous invitons à une sortie sensorielle en pleine nature, où petits et grands découvriront les arbres autrement observer leurs formes et leurs couleurs, toucher leur écorce, écouter le vent dans leurs feuilles et surtout… imaginer ce que votre arbre a à vous dire ! Au programme exploration avec les 5 sens + moment de calme et de connexion à la nature + atelier créatif pour “faire parler” votre arbre. Une activité ludique pour se reconnecter à la nature, développer l’imaginaire et partager un moment en famille. Sur réservation par téléphone ou mail, payant.Tout public

10 .

Maison du Clément 36 rue des colombages Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est +33 7 52 08 79 04 maisonduclement@gmail.com

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English :

What if trees could tell their story? We invite you to a sensory outing in the great outdoors, where young and old alike will discover trees in a whole new way: observe their shapes and colors, touch their bark, listen to the wind in their leaves and, above all? imagine what your tree has to tell you! On the program: exploration with the 5 senses + a moment of calm and connection with nature + a creative workshop to make your tree talk . A fun activity to reconnect with nature, develop your imagination and share a moment with your family. Reservations by phone or e-mail, at an additional cost.

L’événement Sortie nature Fais parler ton arbre Belles-Forêts a été mis à jour le 2026-04-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG