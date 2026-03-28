Sortie nature faune et flore

Parking du plan d’eau des Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Suivez les pas de Sébastien Garret (Instant Pêche et Nature 28) pour que la faune et le flore du plan d’eau des Tirelles n’ait plus de secrets pour vous. Cette balade se clôturera par un apéritif au bord de l’eau. Animation organisée par La Maison des 3 Rivières.

Réservation auprès de La Maison des 3 Rivières. . Places limitées. 6 .

Parking du plan d’eau des Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Follow in the footsteps of Sébastien Garret (Instant Pêche et Nature 28) and discover the flora and fauna of the Tirelles lake. The walk ends with an aperitif by the water. Organized by La Maison des 3 Rivières.

L’événement Sortie nature faune et flore Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN