Sortie nature faune et flore du printemps tout vent Montlieu-la-Garde
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Venez découvrir la faune et la flore de printemps sur notre site accompagnés par une animatrice de la maison de la Forêt
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
Come and discover the spring fauna and flora on our site, accompanied by a guide from the Maison de la Forêt
L’événement Sortie nature faune et flore du printemps Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime