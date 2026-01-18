Sortie nature faune et flore du printemps tout vent Montlieu-la-Garde

Sortie nature faune et flore du printemps

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez découvrir la faune et la flore de printemps sur notre site accompagnés par une animatrice de la maison de la Forêt

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the spring fauna and flora on our site, accompanied by a guide from the Maison de la Forêt

L’événement Sortie nature faune et flore du printemps Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime