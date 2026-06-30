Sortie Nature Flore du littoral naturaliste du crayon au smartphone Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) Aytré

Informations pratiques

Aytré

Sortie Nature Flore du littoral naturaliste du crayon au smartphone

Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage Aytré Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Identifier et faire remonter les données grâce aux outils numériques, prendre le temps de les observer et de les dessiner de la tige au pétale, venez croiser les approches d’hier et d’aujourd’hui pour mieux connaître la flore du littoral et des sentiers.

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Parking plage sud (juste après le terrain de beach volley) 66 Rte de la Plage Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

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English :

Identify and record data using digital tools; take the time to observe and sketch them from stem to petal, come and combine traditional and modern approaches to gain a deeper understanding of the flora along the coast and on the trails.

L’événement Sortie Nature Flore du littoral naturaliste du crayon au smartphone Aytré a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle