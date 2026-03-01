[Sortie nature] Flore prairiale et pollinisateurs

RDV au parking de l’église du cimetière marin Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Partez à la découverte des prairies au printemps ! Lors de cette balade nature, nous observerons les premières fleurs sauvages et les insectes pollinisateurs qui leur rendent visite. Papillons, abeilles et plantes colorées n’auront plus de secrets pour vous. Une sortie idéale pour petits et grands curieux de nature.

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme au 02 32 14 40 60 .

RDV au parking de l’église du cimetière marin Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

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English : [Sortie nature] Flore prairiale et pollinisateurs

L’événement [Sortie nature] Flore prairiale et pollinisateurs Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Seine-Maritime Attractivité