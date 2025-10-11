Sortie nature Fruits sauvages Bischoffsheim

Sortie nature Fruits sauvages Bischoffsheim samedi 11 octobre 2025.

Sortie nature Fruits sauvages

41 rue du couvent Bischoffsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Envie d’un bol d’air de nature et de découvrir les merveilles de l’automne. Une sortie nature sur les collines sèches du Bischenberg est organisée afin de reconnaître quelques plantes emblématiques du milieu. Réservation en ligne https://bit.ly/MNBP-fruits-sauvages

Promenade guidée à destination du public familial pour découvrir les espaces naturels sensibles par la Maison de la Nature Bruche Piémont.

Partenariat CeA Espaces Naturels Sensibles.

Equipement vestimentaire nécessaire à la saison

Sortie avec dénivelé d’environ 150m. Déplacement niveau intermédiaire, dénivelé positif. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

En cas de force majeure, la MNBP se réserve le droit d’annuler la sortie. 0 .

41 rue du couvent Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

English :

Looking for a breath of fresh air and a chance to discover the wonders of autumn? A nature outing on the dry hills of the Bischenberg is organized to help you recognize some of the plants that are emblematic of the area. Online booking: https://bit.ly/MNBP-fruits-sauvages

German :

Lust, Naturluft zu schnuppern und die Wunder des Herbstes zu entdecken? Ein Naturausflug in die trockenen Hügel des Bischenbergs wird organisiert, um einige emblematische Pflanzen dieser Umgebung zu erkennen. Online-Reservierung: https://bit.ly/MNBP-fruits-sauvages

Italiano :

Siete alla ricerca di una boccata d’aria fresca e di un’occasione per scoprire le meraviglie dell’autunno? È stata organizzata un’escursione naturalistica sulle colline aride del Bischenberg per aiutarvi a riconoscere alcune delle piante emblematiche di questa zona. Prenota online: https://bit.ly/MNBP-fruits-sauvages

Espanol :

¿Le apetece respirar aire fresco y descubrir las maravillas del otoño? Se ha organizado una excursión natural por las colinas secas del Bischenberg para ayudarle a reconocer algunas de las plantas emblemáticas de esta zona. Reservas en línea: https://bit.ly/MNBP-fruits-sauvages

