Sortie Nature Gestion forestière durable illustrée Soudan dimanche 12 avril 2026.

Bois de Soudan Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2026-04-12
Balade sur le terrain pour présenter le concept de forêt mosaïque qui cherche à concilier renouvellement des bois, biodiversité et adaptation au réchauffement climatique. Sur inscription, avant le 10/04.

Bois de Soudan Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   martial.hommeau@dsne.org

