Sortie Nature Gestion forestière durable illustrée

Bois de Soudan Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Balade sur le terrain pour présenter le concept de forêt mosaïque qui cherche à concilier renouvellement des bois, biodiversité et adaptation au réchauffement climatique. Sur inscription, avant le 10/04. .

Bois de Soudan Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine martial.hommeau@dsne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Gestion forestière durable illustrée

L’événement Sortie Nature Gestion forestière durable illustrée Soudan a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre