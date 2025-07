Sortie nature grands-parents / petits enfants Buis-les-Baronnies

Sortie nature grands-parents / petits enfants Buis-les-Baronnies mardi 15 juillet 2025.

Sortie nature grands-parents / petits enfants

3, place du Portalet Buis-les-Baronnies Drôme

L’association familiale des Baronnies vous propose une sortie nature spéciale grands-parents / petits enfants sur le thème de la nature au fil de l’eau, à la rencontre du petit peuple de nos rivières avec Grégory, votre guide !

Sur réservation.

3, place du Portalet Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 68 24 accueil@afb26.org

English :

The Baronnies family association offers a special grandparents/grandchildren nature outing on the theme of nature along the water, to meet the little people of our rivers with Grégory, your guide!

Reservations required.

German :

Der Familienverband der Baronnies bietet Ihnen einen speziellen Naturausflug für Großeltern / Enkelkinder zum Thema « Natur am Wasser » an, bei dem Sie mit Ihrem Führer Gregory die kleinen Bewohner unserer Flüsse kennenlernen!

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

L’associazione delle famiglie Baronnies propone un’uscita naturalistica speciale per nonni e nipoti sul tema della natura lungo l’acqua, per incontrare i piccoli abitanti dei nostri fiumi con Grégory, la vostra guida!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La asociación familiar de las Baronnies propone a abuelos y nietos una salida especial a la naturaleza sobre el tema de la naturaleza a lo largo del agua, para conocer a los pequeños habitantes de nuestros ríos con Grégory, su guía

Reserva obligatoria.

