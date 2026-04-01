Sortie nature Grenouilles et Cie Pirou
Sortie nature Grenouilles et Cie Pirou jeudi 23 avril 2026.
Sortie nature Grenouilles et Cie
Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Découvrez les animaux de la mare (grenouilles, crapauds, tritons, larves de batraciens, insectes aquatiques…) au cours d’une petite pêche avec troubleaux et apprenez à mieux connaître leur biologie. Durée 2h. Tout public, à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.
En partenariat avec le CPIE .
Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Sortie nature Grenouilles et Cie
L’événement Sortie nature Grenouilles et Cie Pirou a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Ouest Centre Manche
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