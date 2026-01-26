Sortie nature, Grues et autres hivernants de la Baie de l’Aiguillon Saint-Michel-en-l’Herm
Sortie nature, Grues et autres hivernants de la Baie de l’Aiguillon Saint-Michel-en-l’Herm mardi 24 février 2026.
Sortie nature, Grues et autres hivernants de la Baie de l’Aiguillon
Observatoire Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 17:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Grues et autres hivernants en Sud Vendée
Balade autour de l’observatoire de Saint-Michel-en-l’Herm pour observer les grues et les nombreux canards, bernaches, limicoles qui stationnent en hiver autour de la baie de l’Aiguillon.
Rendez-vous au parking de l’observatoire.
.
Observatoire Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cranes and other wintering birds in Sud Vendée
L’événement Sortie nature, Grues et autres hivernants de la Baie de l’Aiguillon Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud