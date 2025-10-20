Sortie nature Hirtzfelden

Sortie nature Hirtzfelden lundi 20 octobre 2025.

Sortie nature

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20

La faune, la flore et les paysages seront au cœur de cette balade où nous aborderons aussi bien les services rendus par ces milieux, les espèces qui y vivent et les menacent qui pèsent sur elles. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie nature Hirtzfelden a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach