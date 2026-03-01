Sortie nature Histoire de corridors, quand la biodiversité voyage autour du bois Parking au lieu-dit la Croix Madame Maen Roch

Sortie nature Histoire de corridors, quand la biodiversité voyage autour du bois

Parking au lieu-dit la Croix Madame Le Bois de la Motte Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Profitez de cette sortie nature proposée au bois de la Motte.

Ce massif boisé de hêtres est traversé par de nombreuses allées forestières. De forme régulière et ramassée, il se distingue par des affleurements rocheux de granit, la pierre locale par excellence. Un sentier de découverte y a été aménagé pour permettre aux promeneurs d’en apprécier toutes les richesses, en protégeant les zones sensibles.

Les animateurs du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères vous convient à une sortie à la découverte de ce bois propice à la compréhension des corridors écologiques.

Gratuit Sur réservation .

Parking au lieu-dit la Croix Madame Le Bois de la Motte Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 89 25 89

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English :

L’événement Sortie nature Histoire de corridors, quand la biodiversité voyage autour du bois Maen Roch a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne