Serverette

SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES

Salle des fêtes Serverette Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Les plantes et les hommes ont toujours entretenus des liens étroits à travers l’Histoire. Karine, herboriste passionnée, vous invite à découvrir les petits secrets des plantes et leurs différents usages.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

Les plantes et les hommes ont toujours entretenus des liens étroits à travers l’Histoire. Karine, herboriste passionnée, vous invite à découvrir les petits secrets des plantes et leurs différents usages.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

Salle des fêtes Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

Plants and people have always been closely linked throughout history. Karine, a passionate herbalist, invites you to discover the little secrets of plants and their various uses.

Registration required at one of our three tourist information offices.

L’événement SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Serverette a été mis à jour le 2026-04-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan