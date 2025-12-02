Sortie nature Hors des sentiers battus Ploëzal

Sortie nature Hors des sentiers battus

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit. Ses 64 hectares réservent bien des secrets…

Un nombre de fois limité dans l’année, nous vous proposons une balade sur des chemins peu arpentés par les humains, mais très appréciés par la faune sauvage. À la rencontre du sanglier et du blaireau, nous apprendrons à nous promener autrement, en impactant au minimum la tranquillité de ces magnifiques espaces.

Avec Patrice Delorme, animateur nature .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

