Sortie nature Initiation à la détermination des champignons Parking de Montgeon Le Havre

Au cours d’une balade dans le parc forestier de Montgeon, venez découvrir les champignons qui peuplent la forêt et apprendre à les reconnaître pour vous initier à la mycologie avec la Société Linnéenne.

Durée 3h

Chaussures et tenue adaptée

Maintien sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire sur mesdemarches.lehavre.fr ou au 02 35 19 61 04 .

