Sortie nature Initiation à la détermination des champignons Parking de Montgeon Le Havre

Sortie nature Initiation à la détermination des champignons
Parking de Montgeon Avenue Raoul Mail Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-26 13:30:00
2025-12-26
Au cours d’une balade dans le parc forestier de Montgeon, venez découvrir les champignons qui peuplent la forêt et apprendre à les reconnaître pour vous initier à la mycologie avec la Société Linnéenne.
Durée 3h
Chaussures et tenue adaptée
Maintien sous réserve des conditions météorologiques
Réservation obligatoire sur mesdemarches.lehavre.fr ou au 02 35 19 61 04 .
Parking de Montgeon Avenue Raoul Mail Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie
English : Sortie nature Initiation à la détermination des champignons
