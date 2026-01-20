Sortie nature Initiation aux pièges photographiques Parking de la gare SNCF Les Houches Les Houches

Sortie nature Initiation aux pièges photographiques

Parking de la gare SNCF Les Houches 440 route de la Gare Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 13:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Observer le vivant sans laisser de traces… Initiez-vous à l’installation et au relevé de pièges photographiques, et apprenez à identifier les espèces qui croisent leurs objectifs.

.

Parking de la gare SNCF Les Houches 440 route de la Gare Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Observe living things without leaving a trace? Learn how to set and read camera traps, and identify the species that cross their path.

L’événement Sortie nature Initiation aux pièges photographiques Les Houches a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc