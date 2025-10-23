Sortie nature Initiation aux traces et indices de la faune Ecole de Physique des Houches Les Houches

Sortie nature Initiation aux traces et indices de la faune Ecole de Physique des Houches Les Houches jeudi 23 octobre 2025.

Sortie nature Initiation aux traces et indices de la faune

Ecole de Physique des Houches 149 Chemin de la Côté Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 12:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Partez pour une initiation à la découverte des traces et indices laissés par la faune.

.

Ecole de Physique des Houches 149 Chemin de la Côté Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

English : Nature outing Introduction to wildlife tracks and clues

Discover the tracks and clues left by wildlife.

German : Ausflug in die Natur Einführung in die Spuren und Indizien der Tierwelt

Begeben Sie sich auf eine Einführung in die Entdeckung von Spuren und Hinweisen, die von der Tierwelt hinterlassen wurden.

Italiano : Uscita naturalistica Introduzione alle tracce e ai segni della fauna selvatica

Unitevi a noi per un’introduzione alla scoperta delle tracce e degli indizi lasciati dagli animali selvatici.

Espanol : Salida a la naturaleza Introducción a las huellas y señales de la fauna salvaje

Acompáñenos en una introducción al descubrimiento de las huellas y pistas dejadas por la fauna salvaje.

L’événement Sortie nature Initiation aux traces et indices de la faune Les Houches a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc