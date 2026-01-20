Sortie nature Initiation aux traces et indices de la faune

Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Partez pour une initiation à la découverte des traces et indices laissés par la faune.

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

Discover the tracks and clues left by wildlife.

