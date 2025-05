Sortie nature Insectes forestiers – Ardentes, 14 juin 2025 14:00, Ardentes.

Indre

Sortie nature Insectes forestiers Ardentes Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Sortie nature animée par Thibault Ligout. Au détour des allées de la forêt domaniale de Châteauroux, initiez-vous à la reconnaissance et à l’écologie des insectes qui peuplent ce boisement.

Prévoir de bonnes chaussures. 5 .

Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Thibault Ligout. Take a stroll through the alleys of the Châteauroux state forest, and learn about the ecology of the insects that inhabit this woodland.

German :

Von Thibault Ligout geleiteter Ausflug in die Natur. Erkunden Sie die Alleen des Staatswaldes von Châteauroux und lernen Sie, wie Sie die Insekten, die diesen Wald bevölkern, erkennen und ihre Ökologie kennen.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Thibault Ligout. Passeggiate tra i sentieri della foresta demaniale di Châteauroux e imparate a conoscere gli insetti che vi abitano e la loro ecologia.

Espanol :

Salida a la naturaleza dirigida por Thibault Ligout. Pasee por las callejuelas del bosque estatal de Châteauroux y aprenda sobre los insectos que lo habitan y su ecología.

