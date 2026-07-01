Sortie nature Jouet au Naturel Saint-Césaire
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Césaire
Informations pratiques
Saint-Césaire
Sortie nature Jouet au Naturel
Parking de la Brèche Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez la nature et apprenez à créer des jouets à partir d’éléments naturels lors de cette sortie.
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Parking de la Brèche Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 75 90 84 association.perennis@gmail.com
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English :
Discover nature and learn how to make toys from natural materials on this outing.
L’événement Sortie nature Jouet au Naturel Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge