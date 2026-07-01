Informations pratiques

Saint-Césaire

Sortie nature Jouet au Naturel

Parking de la Brèche Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez la nature et apprenez à créer des jouets à partir d’éléments naturels lors de cette sortie.

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Parking de la Brèche Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 75 90 84 association.perennis@gmail.com

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English :

Discover nature and learn how to make toys from natural materials on this outing.

L’événement Sortie nature Jouet au Naturel Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge