Sortie nature Journée de la prospection Busards – La Champenoise, 1 juin 2025 09:00, La Champenoise.

Indre

Sortie nature Journée de la prospection Busards La Champenoise Indre

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : 2025-06-01, 09:00-16:00

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 16:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Sortie nature animée par Martine Helleman. Les busards sont emblématiques des plaines agricoles. Ils ont la particularité de nicher au sol avec une préférence pour les cultures céréalières. Venez aider à retrouver les couples pour protéger leurs nids.

Aucune connaissance requise, journée éducative et conviviale.

Prévoir un pique-nique, des jumelles ou longue-vue. 5 .

La Champenoise 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Martine Helleman. Harriers are emblematic of agricultural plains. They nest on the ground, with a preference for cereal crops. Come and help find pairs to protect their nests.

German :

Naturkundlicher Ausflug unter der Leitung von Martine Helleman. Kornweihen sind ein Symbol für landwirtschaftlich genutzte Ebenen. Sie haben die Besonderheit, dass sie am Boden nisten, mit einer Vorliebe für Getreidekulturen. Helfen Sie mit, die Paare zu finden, um ihre Nester zu schützen.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Martine Helleman. Le albanelle sono emblematiche delle pianure agricole. Nidificano a terra, prediligendo le coltivazioni di cereali. Partecipate e aiutate a trovare le coppie per proteggere i loro nidi.

Espanol :

Excursión por la naturaleza dirigida por Martine Helleman. Los aguiluchos son emblemáticos de las llanuras agrícolas. Anidan en el suelo, con preferencia por los cultivos de cereales. Acompáñenos a buscar parejas para proteger sus nidos.

