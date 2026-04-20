Sortie nature Journée de la prospection Busards La Champenoise
Sortie nature Journée de la prospection Busards La Champenoise dimanche 10 mai 2026.
La Champenoise
Sortie nature Journée de la prospection Busards
La Champenoise Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Inventaire biodiversité Journée de prospection busards Les busards sont emblématiques des plaines agricoles. Ils ont la particularité de nicher au sol avec une préférence pour les cultures céréalières. Venez aider à retrouver les couples pour protéger leurs nids.
Aucune connaissance requise, journée éducative et conviviale.
Prévoir un pique-nique, des jumelles ou longue-vue. .
La Champenoise 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Nature outing led by Martine Helleman. Harriers are emblematic of agricultural plains. They nest on the ground, with a preference for cereal crops. Come and help find pairs to protect their nests.
L’événement Sortie nature Journée de la prospection Busards La Champenoise a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY