Sortie nature Journée de la prospection Busards Murs
Sortie nature Journée de la prospection Busards Murs dimanche 24 mai 2026.
Murs
Sortie nature Journée de la prospection Busards
Murs Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les Busards sont emblématiques des plaines agricoles. Ils ont la particularité de nicher au sol avec une préférence pour les cultures céréalières. Venez aider à retrouver les couples pour protéger leurs nids. Aucune connaissance requise, journée éducative et conviviale !
Prévoir un pique-nique, des jumelles ou longue-vue. .
Murs 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Harriers are emblematic of agricultural plains. They nest on the ground, with a preference for cereal crops. Come and help find pairs to protect their nests. No knowledge required, just a fun, educational day out!
L’événement Sortie nature Journée de la prospection Busards Murs a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY