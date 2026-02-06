Sortie Nature Journée Mondiale des Zones Humides Aureilhan
Sortie Nature Journée Mondiale des Zones Humides Aureilhan mardi 10 février 2026.
Sortie Nature Journée Mondiale des Zones Humides
mairie Aureilhan Aureilhan Landes
Découverte d’une zone humide du littoral à Aureilhan
9h 12h | Rendez-vous à la mairie d’Aureilhan
Encadrée par Yoan, technicien de la FDC40 et en partenariat avec l’Office intercommunal de
tourisme de Mimizan, cette sortie propose une immersion dans une zone humide littorale
emblématique. Les participants découvriront le rôle de ces milieux pour la biodiversité et les
enjeux liés à leur gestion.
Inscription obligatoire 07 86 27 89 90 .
