Sortie Nature Journée Mondiale des Zones Humides Parking de la Mailloueyre Mimizan

SORTIE NATURE, rejoignez-nous pour célébrer la Journée Mondiale des Zones Humides à la Réserve Biologique Dirigée de la Maillouèyre ! Cette zone humide atypique abrite un ensemble diversifié d’habitats, étangs, prairies et mares, offrant ainsi un refuge vital pour de nombreuses espèces animales.

Une balade de deux heures, vous est proposée avec un spécialiste, pensez à prendre vos bottes.

Minimum 8 personnes Maximum 20 personnes.

Gratuit

Inscription obligatoire sur le site de l’Office Intercommunal de tourisme de Mimizan https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

