Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique Saint-Briac-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique
Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Organisée par Emeraude Aventure, sortie en kayak sit-on-top accessible à tous.
Exploration des criques de Saint-Briac-sur-Mer, approche de l’Île Agot (réserve à distance). Interprétation naturaliste et sensibilisation à l’écosystème.
Renseignements et inscriptions 06 80 04 39 37. .
Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37
