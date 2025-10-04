Sortie nature Kayak faune, flore et patrimoine local Saint-Briac-sur-Mer
Sortie nature Kayak faune, flore et patrimoine local Saint-Briac-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.
Sortie nature Kayak faune, flore et patrimoine local
Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Organisée par Emeraude Aventure
Partez en kayak à la découverte des criques sauvages de Saint-Briac et de l’île Agot; avec des guides naturalistes et passionnés. Une balade en toute sécurité entre nature préservée, faune, flore et patrimoine avec du matériel neuf.
Renseignements et inscriptions 06 80 04 39 37 .
Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie nature Kayak faune, flore et patrimoine local Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme