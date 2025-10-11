Sortie nature Kayak faune, flore et patrimoine local Saint-Briac-sur-Mer

Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Organisée par Emeraude Aventure

Partez en kayak à la découverte des criques sauvages de Saint-Briac et de l’île Agot; avec des guides naturalistes et passionnés. Une balade en toute sécurité entre nature préservée, faune, flore et patrimoine avec du matériel neuf.

Renseignements et inscriptions 06 80 04 39 37 .

Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37

