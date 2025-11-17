Sortie nature, La Baie au fil des saisons Janvier Champagné-les-Marais

Sortie nature, La Baie au fil des saisons Janvier

Parce qu’il est toujours plus intéressant de découvrir la nature de l’intérieur…

Après une bonne marche à travers le pré salé qui vous réchauffera, vous admirerez une des plus belles vues au cœur de la baie de l’Aiguillon, au plus près des oiseaux hivernants, sur la vasière. A travers la végétation du pré salé, vous croiserez surement le chemin de quelques rapaces diurnes ou nocturnes ou de nombreuses oies ou encore limicoles.

Attention pour les bons marcheurs (environ 4 km à travers prés salés)

Bottes obligatoires et vêtements adaptés à la météo .

Le Mirador Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Because it is always more interesting to discover nature from the inside…

