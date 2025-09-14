Sortie nature la balade des trois ponts Langatte

Sortie nature la balade des trois ponts Langatte dimanche 14 septembre 2025.

Sortie nature la balade des trois ponts

Déversoir du Stock Langatte Moselle

Venez vous balader au cœur de la forêt pour une immersion sensorielle et ludique ! À l’occasion de cette sortie de 2h00, vous partiez en compagnie de Stéphane, guide nature, à la découverte de l’écosystème forestier, de ses majestueux géants verts aux plus discrets tapis de mousses.

Cette aventure vous invite à mieux comprendre la dendrologie (l’étude des arbres) en observant différentes espèces, en apprenant à reconnaitre leur écorce, leurs feuilles et leur histoire.

Mais la forêt ne se résume pas aux arbres seuls, elle fourmille de vie sauvage.

Avec votre guide, vous tenterez d’apercevoir et d’identifier les habitants de la forêt, à travers leurs traces, leurs chants et leurs indices de présence en forêt.

Enfin, un focus tout particulier sera dédié à ces minuscules merveilles que sont les mousses et les bryophytes, véritables témoins de l’humidité et de la pureté de l’air.

Au programme Initiation à la reconnaissance des arbres (dendrologie). Exploration des habitats naturels de la faune forestière. Découverte de l’univers fascinant des mousses et lichens. Jeux sensoriel (écouter, toucher, voir). Temps d’émerveillement et connexion à la nature.

A fournir : chaussures adéquates et habits en fonction du temps.

Sortie payante, adaptée à partir de 7 ans. Nos amis les animaux ne sont pas admis. Réservations à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou https://tinyurl.com/27tcd3u9Tout public

Déversoir du Stock Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

Take a walk in the heart of the forest for a sensory immersion experience! On this 2:00 outing, you’ll join Stéphane, a nature guide, to discover the forest ecosystem, from its majestic green giants to the most discreet moss carpets.

This adventure invites you to gain a better understanding of dendrology (the study of trees) by observing different species and learning to recognize their bark, leaves and history.

But the forest is more than just trees it’s teeming with wildlife.

With your guide, you’ll try to spot and identify the forest’s inhabitants, through their tracks, songs and signs of presence in the forest.

Finally, a special focus will be placed on those tiny marvels that are mosses and bryophytes, true witnesses of the humidity and purity of the air.

Program: Introduction to tree recognition (dendrology). Exploration of the natural habitats of forest fauna. Discover the fascinating world of mosses and lichens. Sensory games (listening, touching, seeing). Time to marvel and connect with nature.

Please bring appropriate footwear and clothing for the weather.

Chargeable outing, suitable for ages 7 and up. Pets are not allowed. Bookings at Sarrebourg Moselle Sud tourist office or https://tinyurl.com/27tcd3u9

German :

Machen Sie einen Spaziergang durch den Wald und tauchen Sie mit allen Sinnen und auf spielerische Weise in ihn ein! Auf diesem 2-stündigen Ausflug entdecken Sie in Begleitung des Naturführers Stéphane das Ökosystem Wald, von den majestätischen grünen Riesen bis hin zu den unscheinbarsten Moosteppichen.

Dieses Abenteuer lädt Sie dazu ein, die Dendrologie (die Lehre von den Bäumen) besser zu verstehen, indem Sie verschiedene Arten beobachten und lernen, ihre Rinde, ihre Blätter und ihre Geschichte zu erkennen.

Aber der Wald besteht nicht nur aus Bäumen, sondern auch aus wildem Leben.

Mit Ihrem Führer werden Sie versuchen, die Bewohner des Waldes anhand ihrer Spuren, ihrer Gesänge und ihrer Hinweise auf ihre Anwesenheit im Wald zu erkennen und zu identifizieren.

Ein besonderes Augenmerk gilt schließlich den winzigen Wundern, den Moosen und Moospflanzen, die von der Feuchtigkeit und Reinheit der Luft zeugen.

Auf dem Programm: Einführung in die Erkennung von Bäumen (Dendrologie). Erkundung der natürlichen Lebensräume der Waldfauna. Entdeckung der faszinierenden Welt der Moose und Flechten. Sinnesspiele (hören, berühren, sehen). Zeit des Staunens und der Verbindung zur Natur.

Mitzubringen: geeignetes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung.

Kostenpflichtiger Ausflug, geeignet ab 7 Jahren. Unsere tierischen Freunde sind nicht zugelassen. Reservierungen bei der Tourist-Information Sarrebourg Moselle Sud oder https://tinyurl.com/27tcd3u9

Italiano :

Venite a fare una passeggiata nel cuore della foresta per un’esperienza divertente e sensoriale! In questa escursione di 2 ore, vi unirete a Stéphane, una guida naturalistica, per scoprire l’ecosistema della foresta, dai suoi maestosi giganti verdi ai più discreti tappeti di muschio.

Questa avventura vi invita a comprendere meglio la dendrologia (lo studio degli alberi) osservando le diverse specie e imparando a riconoscerne la corteccia, le foglie e la storia.

Ma la foresta non è solo alberi: pullula di animali selvatici.

Con la guida, cercherete di individuare e identificare gli abitanti della foresta, attraverso le loro tracce, i loro canti e i segni della loro presenza nel bosco.

Infine, un’attenzione particolare sarà riservata a quelle piccole meraviglie che sono i muschi e le briofite, veri testimoni dell’umidità e della purezza dell’aria.

In programma: Introduzione al riconoscimento degli alberi (dendrologia). Esplorazione degli habitat naturali della fauna forestale. Scoperta dell’affascinante mondo dei muschi e dei licheni. Giochi sensoriali (ascoltare, toccare, vedere). Un momento di meraviglia e di contatto con la natura.

Portare calzature e abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche.

Gita a pagamento, adatta a bambini dai 7 anni in su. Non sono ammessi animali domestici. Prenotazioni presso l’ufficio turistico Sarrebourg Moselle Sud o https://tinyurl.com/27tcd3u9

Espanol :

Venga a dar un paseo por el corazón del bosque para vivir una experiencia lúdica y sensorial En esta salida de 2 horas, acompañará a Stéphane, guía de naturaleza, para descubrir el ecosistema del bosque, desde sus majestuosos gigantes verdes hasta las más discretas alfombras de musgo.

Esta aventura le invita a comprender mejor la dendrología (el estudio de los árboles) observando las diferentes especies y aprendiendo a reconocer su corteza, sus hojas y su historia.

Pero el bosque es mucho más que árboles: está repleto de vida salvaje.

Con su guía, intentará descubrir e identificar a los habitantes del bosque, a través de sus huellas, sus cantos y las señales de su presencia en el bosque.

Por último, se prestará especial atención a las pequeñas maravillas que son los musgos y las briofitas, verdaderos testigos de la humedad y la pureza del aire.

En el programa: Introducción al reconocimiento de los árboles (dendrología). Exploración de los hábitats naturales de la fauna forestal. Descubrimiento del fascinante mundo de los musgos y líquenes. Juegos sensoriales (escuchar, tocar, ver). Un tiempo para maravillarse y conectar con la naturaleza.

Llevar calzado y ropa adecuados a la climatología.

Excursión de pago, apta para niños a partir de 7 años. No se admiten animales. Reservas en la oficina de turismo de Sarrebourg Moselle Sud o en https://tinyurl.com/27tcd3u9

