Sortie nature La biodiversité des lacs Biron

Sortie nature La biodiversité des lacs

Les Barthes Biron Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Découvrir les espèces des zones humides, que ce soit sur ou sous l’eau !

Au programme observation des oiseaux des lacs, recherche d’insectes et découverte des poissons ! .

Les Barthes Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27

