SORTIE NATURE LA CHASSE AUX ESPECES ENVAHISSANTES Agde

SORTIE NATURE LA CHASSE AUX ESPECES ENVAHISSANTES Agde lundi 20 octobre 2025.

SORTIE NATURE LA CHASSE AUX ESPECES ENVAHISSANTES

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Contribuez à la préservation de la biodiversité en identifiant les espèces végétales dites « envahissantes » afin d’éviter qu’elles ne se propagent.

Accompagné par un animateur, contribuez concrètement à la préservation de la biodiversité en identifiant les espèces végétales dites envahissantes afin d’éviter qu’elles ne se propagent.

> Payant

> Lieu de rendez-vous Parking Robinson, en face de l’hôtel des dunes, 34340 Marseillan Plage

#ESCAPADEALINFINI

#ESCAPADENATURE .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

Help preserve biodiversity by identifying « invasive » plant species to prevent them from spreading.

German :

Tragen Sie zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei, indem Sie sogenannte « invasive » Pflanzenarten identifizieren, um ihre Ausbreitung zu verhindern.

Italiano :

Contribuire a preservare la biodiversità identificando le specie vegetali « invasive » per impedirne la diffusione.

Espanol :

Ayude a preservar la biodiversidad identificando las especies vegetales « invasoras » para evitar que se propaguen.

L’événement SORTIE NATURE LA CHASSE AUX ESPECES ENVAHISSANTES Agde a été mis à jour le 2025-09-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE